Guatemala come Pompei, eruzione del Vulcano del Fuego provoca oltre 60 morti e migliaia di sfollati

"Effetti dell'eruzione simili a Pompei" - "Gli effetti dell'eruzione del vulcano del Fuego in Guatemala sono simili a quelli del Vesuvio del 79 d.C: come successe a Pompei, la popolazione è stata investita da una nube di gas, ceneri, lapilli e blocchi di rocce, dalle temperature altissime, superiori ai 700 gradi". Lo ha detto il vulcanologo Piergiorgio Scarlato, dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) che ha studiato sul posto questo vulcano. "L'impatto di questa eruzione sulla popolazione è simile a quella di Pompei, ma in questo caso gli stili eruttivi del vulcano del Fuego e del Vesuvio sono diversi", ha spiegato Scarlato. Il vulcano del Fuego "ha generato colonne di ceneri e gas alte fino a 3-4 chilometri e flussi piroclastici, cioè una miscela di gas e materiale vulcanico". Il Vesuvio, invece, nell'eruzione del 79 d.C ha generato "una colonna di gas e ceneri alta fino a 20-25 chilometri che collassando su se stessa ha prodotto flussi piroclastici come quelli osservati al Fuego".



Conclusa la fase acuta dell'eruzione - La seconda eruzione del Volcan del Fuego durante il 2018 si è conclusa, e il vulcano è "tornato alla sua attività eruttiva normale", ma si mantiene un monitoraggio costante della situazione, che registra "da 5 a 7 esplosioni deboli, moderate ma anche forti" ogni ora. Lo ha reso noto il Coordinamento Nazionale per la Riduzione dei Disastri (Conared) in Guatemala.