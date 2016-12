Grecia: il Parlamento approva le nuove misure di austerità

Il Parlamento greco ha approvato il nuovo pacchetto di misure di austerità con 152 voti a favore. Solo uno dei 153 parlamentari che forma la maggioranza di governo di Alexis Tsipras ha quindi votato contro le misure. L'elemento più discusso del nuovo pacchetto è stato soprattutto il superfondo per le privatizzazioni e il meccanismo che autorizzerà tagli di spesa automatici nel caso in cui Atene non rispetti gli impegni presi con i suoi creditori.