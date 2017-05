Golpe in Turchia, maxi blitz contro la "rete Gulen": oltre 3.200 mandati di cattura

Nuova maxi operazione in Turchia contro la presunta rete golpista di Fethullah Gulen. Secondo fonti di polizia, una serie di retate condotte simultaneamente in 54 province ha portato all'arresto di oltre mille sospetti affiliati alla struttura considerata eversiva. Ai blitz, coordinati dalla procura generale di Ankara, hanno partecipato 8.500 agenti. L'operazione prosegue alla ricerca di altri possibili sospetti.

A finire già in manette, ha spiegato, sono stati 1.009 sospetti 'imam', cioè figure di coordinamento dell'organizzazione, in blitz compiuti in 72 province con la partecipazione di 8.500 agenti. Mentre sono 3.224 i mandati di cattura emessi nell'ambito della maxi operazione.