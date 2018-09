Giovane indonesiano salvo dopo 49 giorni alla deriva nell'oceano

Rimasto alla deriva nell'oceano Pacifico per 49 giorni, è stato infine salvato da una nave di passaggio. Protagonista dell'avventura è un 19enne indonesiano, la cui capanna galleggiante è stata spinta al largo a metà luglio da forti venti. Il ragazzo, Aldi Novel Adilang, è sopravvissuto pescando pesce, cuocendolo utilizzando il legno della capanna e filtrando l'acqua di mare per potabilizzarla. E' stato "ripescato" il 31 agosto vicino a Guam.