Giochi finiti ma l'esercito non lascia Rio: garantirà sicurezza voto

Nonostante i Giochi siano terminati, i militari dispiegati in occasione delle Olimpiadi non lasceranno Rio de Janeiro. Lo ha annunciato il ministro brasiliano della Difesa, Raul Jungmann. L'esercito rimarrà per le strade fino alle elezioni di ottobre per garantire la sicurezza di candidati ed elettori nelle zone sotto il controllo delle bande di narcotrafficanti e delle milizie armate. I brasiliani voteranno il 2 e il 30 ottobre.