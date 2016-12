Giappone, revocata allerta tsunami ma danni ingenti da ultimo sisma

La Japan meteorological agency ha revocato l'allerta tsumani collegato al terremoto che, per la seconda volta in 24 ore, ha colpito la prefettura meridionale di Kumamoto: il portavoce del governo giapponese Yoshihide Suga ha detto di temere "danni significativi". La Jma, precisando che non sono state osservate anomalie preoccupanti sui livelli del mare, ha alzato la magnitudo del sisma da 7.1 a 7.3, insolitamente forte per l'isola di Kyushu.