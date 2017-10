Ghana, 6 morti per incendio ed esplosioni in stazioni servizio

Sei persone sono morte e decine sono rimaste ferite per alcune esplosioni in stazioni di servizio di Accra, che hanno costretto il governo del Ghana a promettere di agire per migliorare le condizioni di sicurezza di queste strutture. Un incendio è scoppiato a bordo di un camion che trasportava gas naturale nel quartiere di Legon della capitale ghanese. Le fiamme si sono in seguito diffuse a due stazioni di servizio vicine, provocando una serie di scoppi.