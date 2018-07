Germania, partito Merkel: ancora spazio per compromesso con Csu

La Cdu tedesca vede ancora spazio per un compromesso con la Csu bavarese sui migranti. E' quanto si legge in una dichiarazione rilasciata dal partito della cancelliera Angela Merkel: "Noi auspichiamo un accordo per una procedura comune". In nottata il ministro dell'Interno, Horst Seehofer, aveva annunciato l'intenzione di dimettersi nel caso in cui la Cdu non avesse effettuato un passo indietro sulla questione immigrazione.