Germania, lanciata una granata contro un centro per rifugiati: attentato fallito

Una granata è stata lanciata nella notte contro un centro d'accoglienza per rifugiati a Villingen-Schwenningen , nel sud della Germania , che ospita 176 persone. Il dispositivo fortunatamente non è esploso: a scoprire la granata è stata una guardia di sicurezza, che ha avvertito le autorità.

Secondo le autorità, si tratta del primo episodio del genere in questa cittadina del Baden-Württemberg di poco più di 80mila abitanti. Secondo i dati dell'ufficio federale di indagini criminali (Bka), nel 2015 in Germania sono stati registrati 163 attacchi violenti a centri di accoglienza per rifugiati, quasi sei volte in più dell'anno precedente.