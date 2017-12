Germania, Angela Merkel: formeremo un governo in tempi brevi

Durante il suo discorso di fine anno, Angela Merkel ha promesso di formare rapidamente un nuovo governo e di lavorare con la Francia per la tenuta dell'Ue. "Il mondo non ci aspetta", ha detto la Merkel, aggiungendo di essere "impegnata" a "costruire rapidamente un governo stabile per la Germania nel nuovo anno". Sul piano europeo, la cancelliera ha affermato che si alleerà con il presidente francese Macron per rafforzare il peso dell'Unione.