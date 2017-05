Gentiloni: "Pyongyang preoccupa, serve risposta ferma"

"Preoccupa quello che succede in questo quadrante del mondo. La risposta credo debba venire con fermezza, anche in questo contesto, che è prevalentemente economico". Così il premier Paolo Gentiloni a Pechino per il Forum 'Belt and Road' commentando il lancio balistico della Corea del Nord. Bisogna puntare "sulla diplomazia e l'Italia ha un ruolo particolare essendo alla presidenza del comitato Onu per le sanzioni", ha aggiunto.