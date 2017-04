Gentiloni da Washington: "Può essere l'anno della sconfitta dell'Isis"

"Questo può essere l'anno della sconfitta di Daesh (Isis, ndr)". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni , intervenendo a Washington al think tank Center for strategic e international studies (Csis). Il premier ha elencato le "priorità nell'area del Mediterraneo: combattere il terrorismo e in particolare sradicare Daesh".

Parlando della questione Siria, Gentiloni ha detto: "Assad non può essere l'uomo del futuro. C'è una soluzione militare a Raqqa ma non a Damasco, perché a Damasco deve essere trovata una soluzione politica" coinvolgendo Assad ma anche le opposizioni, sotto l'egida dell'Onu.



Quanto ai rapporti con gli Stati Uniti, il premier ha ricordato che "sono sempre stati il pilastro della nostra politica estera". "E' interesse dell'Italia coltivare questa relazione perché è fondamentale per gestire le crisi del Mediterraneo a partire dalla Libia", ha aggiunto prima dell'incontro con Donald Trump alla Casa Bianca.



"Questo - ha proseguito Gentiloni - non vuol dire solo confermare un ancoraggio storico della nostra politica estera ma coltivare i nostri interessi nazionali, con i nostri principi e i nostri valori che sosteniamo a testa alta".