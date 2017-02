Gb, vede un sms da un uomo e picchia la compagna fino a ucciderla

Xixi Bi , una 24enne di origini cinesi, viveva in Gran Bretagna con il fidanzato, Jordan Matthews, finché lui, una sera in cui erano a casa insieme, vede comparire sul telefono di lei una notifica da parte di un altro uomo e perde la testa, picchiandola per sette ore . Alla fine, esanime dopo una tale tortura, Xixi ha perso i sensi ed è morta . Il ragazzo allora ha chiamato i soccorsi e i medici hanno constatato il decesso. L'omicida è stato condannato a 20 anni di carcere .

Da quando erano andati a vivere insieme, Xixi, che era in Gran Bretagna per motivi di studio, era stata più volte vittima di abusi e violenze da parte di Jordan che l'aggrediva ad ogni minimo sospetto. L'autopsia ha rilevato 40 ferite gravi che hanno lesionato gli organi interni producendo un'emorragia. Inoltre c'erano fratture in via di guarigione, segno evidente di sorprusi precedenti. Il fidanzato ha ammesso l'omicidio, dicendo però che non voleva ucciderla.