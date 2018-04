12 aprile 2018 08:28 Gb, moglie muore di cancro ma continua a mandare lettere al marito per il suo compleanno Lʼultimo biglietto dʼauguri Chris lʼha ricevuto per i suoi 40 anni: "Al mio caro Humpty Dumpty per i tuoi ormai 40. Hai già perso tutti i capelli?!? Ti amo e lo farò per sempre"

Una storia d'amore spezzata da una brutta malattia, così brutta che in pochi mesi si porta via la persona amata. Ma alcuni legami sono talmente forti da sconfiggere persino la morte. Succede quando chi rimane sulla terra continua a ricevere lettere e pensieri dal cielo. Sembra la trama del film Ps I love you, ma è successo davvero nel West Yorkshire, in Gran Bretagna dove Kate, scomparsa a soli 34 anni a causa di un cancro, continua a inviare cartoline e lettere al marito Chris per ogni suo compleanno.

L'ultimo biglietto d'auguri Chris l'ha ricevuto per i suoi 40 anni: "Al mio caro Humpty Dumpty per i tuoi ormai 40. Hai già perso tutti i capelli?!? Ti amo e lo farò per sempre". Chris ha postato la foto del messaggio sul suo profilo Twitter e ha scritto: "Un biglietto di compleanno così emozionante da aprire...dalla mia bellissima moglie Kate Granger. Lei è sempre con me, mi manca tantissimo. Spero che tu sia fiera di me lassù nel cielo".

Fino ai 65 anni Chris riceverà ogni undici aprile un regalo del genere perchè nel periodo in cui Kate è stata malata ha scritto 27 lettere: una per ogni compleanno del marito. "Riceverle ha reso la sua scomparsa un pochino più facile da affrontare", ha detto Chris al Daily Mail. "Le ha scritte nei due anni prima della sua morte", ha aggiunto.



Kate era un medico, ha scoperto di essere malata nel 2011 durante una vacanza in California. E' scomparsa nel 2016 dopo una battaglia di cinque anni contro una rara forma di cancro. Prima di volare via ha pensato proprio a tutto. "Sotto al letto c'era una scatola che potevo aprire solo dopo la sua morte: c'era una lettera in cui pianificava il suo funerale. Poi mi ha fatto arrivare un'altra lettera una settimana dopo la sua scomparsa".