Gb, la "super nonna": a 50 anni (con 8 nipoti) aspetta 4 gemelli

Una storia che ha fatto il giro del mondo quella della londinese Tracey Britten. Cinquant’anni, madre di 3 figli e nonna di 8 nipoti, adesso la donna è rimasta incinta di ben quattro gemelli grazie alla fecondazione artificiale, a cui si è sottoposta in una clinica di Cipro. Non sono mancate critiche e polemiche, ma a chi l’accusa di essere egoista e irresponsabile la donna risponde: "Nessuno ha criticato Mick Jagger per essere diventato padre a 73 anni. Posso farlo anche io".