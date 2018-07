Gb, la coppia intossicata è stata avvelenata da un agente nervino russo | Mosca nega ogni coinvolgimento

La coppia ricoverata in gravissime condizioni in Gran Bretagna è stata avvelenata con l'agente nervino russo Novichok. L'uomo e la donna, di 45 e 44 anni, sono stati trovati incoscienti sabato ad Amesbury, a 13 km di distanza da Salisbury, dove il 4 marzo vennero avvelenati con lo stesso agente nervino l'ex spia russa Sergei Skripal e la figlia. La Russia ha negato ogni coinvolgimento nella vicenda: "E' stupido perfino pensarlo".

A quattro mesi dalla vicenda dell'ex spia russa e della figlia, ora fuori pericolo, rischia così di riaprirsi un caso che sfociò in un grave incidente diplomatico tra Russia e Gran Bretagna e che coinvolse anche gli Stati Uniti e diversi Paesi europei che espulsero oltre cento diplomatici russi.



La polizia ha comunque precisato che non è chiaro se ci sia un collegamento diretto, ma intanto ad Amesbury i luoghi che la coppia ha frequentato prima di sentirsi male, una chiesa battista e una farmacia, sono stati immediatamente chiusi al pubblico "per precauzione". Per sicurezza la polizia non ha reso noti i nomi della coppia, ricoverata nello stesso ospedale dove sono stati curati Skripal e la figlia, ma alcuni amici hanno rivelato ai media che si chiamano Charlie Rowley e Dawn Sturgess.