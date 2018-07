Gran Bretagna, due persone intossicate da "sostanza sconosciuta"

Due persone sono in condizioni critiche in un ospedale di Salisbury, in Gran Bretagna, dopo essere state esposte a una "sostanza sconosciuta". E' successo a pochi chilometri da dove l'ex spia russa Sergei Skripal e sua figlia sono stati avvelenati. Si tratta di un uomo e una donna di 40 anni, trovati incoscienti sabato 30 giugno in una casa nel villaggio di Amesbury, che dista circa una dozzina di chilometri da Salisbury.