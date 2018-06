21 giugno 2018 07:09 Gb, costretto a matrimonio combinato

si ribella: ora vive sotto protezione Promesso in marito allʼetà di 5 anni, a 19 il ragazzo si è opposto, ma dopo le minacce la polizia è intervenuta per garantirne la sicurezza

Quando si parla di matrimonio combinato, vengono in mente casi di cronaca nei quali giovani donne vengono costrette dai propri genitori a tornare nel Paese d’origine per sposare un uomo mai visto prima. Questa volta però la polizia del South Yorkshire, Inghilterra, è intervenuta per proteggere un ragazzo di 19 anni, le cui nozze erano state organizzate da quando ne aveva 5. L'episodio è accaduto il 19 giugno e ora il giovane vive sotto protezione, assieme ai tre fratelli più piccoli. Per ragioni di sicurezza, gli agenti non hanno diffuso altri dati riguardo l'identità della vittima, non si può quindi conoscere la nazione d'origine della famiglia.

NEWS: First force marriage protection order for teenage boy

Officers have obtained a forced marriage protection order for South Yorkshire’s first identified male victim of forced marriage. Read full details of this order and action here- https://t.co/9ea8VJBP8J pic.twitter.com/JvZu7f0Apm — SouthYorkshirePolice (@syptweet) 20 giugno 2018

Le minacceFin dai primi anni di vita, il ragazzo era stato promesso in matrimonio a una persona che non ha mai conosciuto. Ora, a 19 anni, la sua famiglia stava organizzando il viaggio per celebrare le nozze, ma il giovane si è rifiutato. Così ha iniziato a ricevere minacce perché non "rispettava gli accordi".