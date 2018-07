Gb, bimbo di 3 anni sfregiato con acido: tra accusati anche il padre

C'è anche il padre della vittima fra le 5 persone comparse di fronte a un giudice della Kidderminster Magistrates' Court, in Inghilterra, per la formalizzazione della accuse relative all'attacco compiuto sabato a Worcester contro un bambino di soli 3 anni, sfregiato con dell'acido. L'uomo, 39 anni, è sospettato con un 41enne e tre giovani di 22, 25 e 26 anni, di complicità in lesioni gravi.