Gb, allarme per nube tossica nel Sussex: origine sconosciuta

E' allarme in Gran Bretagna per una nube tossica di origine indeterminata nel Sussex, sud dell'Inghilterra. La autorità hanno chiesto di evitare di recarsi sulle spiagge e di chiudere le finestre. Una cinquantina di persone si è lamentata per irritazioni agli occhi e alla gola nella cittadina di Birling Gap, vicino a Eastbourne.Secondo la polizia locale, la nebbia "sembra essere causata da una nube proveniente dal mare", ma non se ne conoscono le cause.