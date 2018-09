Francia, un autista schiaffeggia studente e rischia licenziamento: verrà salvato da una petizione? | Video

Un video ha messo alla gogna l'autista di un bus locale a Arcueil, in Francia. L'uomo, dopo aver schivato uno studente che attraversava senza guardare, è stato ripreso mentre schiaffeggia l'adolescente, reagendo ai suoi insulti. Per questo ora il dipendente della Rapt rischia la sospensione del servizio. Intanto il Paese si è diviso e in poche ore la petizione online per evitare il licenziamento ha raccolto oltre 80mila firme.