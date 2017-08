Francia, si dimette il capo di Stato maggiore in rotta con Macron

Il caso si era aperto lo scorso 11 luglio, quando il ministro dei Conti pubblici Gérard Darmanin aveva presentato il bilancio del 2017. Quasi un quinto dei 4.5 miliardi di tagli previsti riguardavano le operazioni militari: sia quelle interne – in particolare l’Opération Sentinelle, per combattere il terrorismo –, sia quelle in Mali e in Medio Oriente. L’indomani, De Villers aveva protestato all’Eliseo nel corso del consiglio settimanale di Difesa, e aveva ribadito la sua contrarietà davanti alla commissione per la Difesa dell’Assemblea Nazionale. A suo giudizio, le truppe francesi sono costrette in molti casi a combattere con mezzi inadeguati ai compiti richiesti.