Francia, scontro treno-scuolabus a passaggio livello: 4 bimbi morti

Una collisione tra un treno e uno scuolabus ha causato la morte di quattro bambini e il ferimento in modo grave di altri 21 a Millas, nei Pirenei Orientali, sud-ovest della Francia. L'incidente è avvenuto a un passaggio a livello, precisa la prefettura, sull'asse Perpignan-Villefranche de Conflent. Lo scuolabus, durante lo scontro con il convoglio, è stato spezzato in due.

Ci sono "24 feriti molto gravi, di cui 21 alunni, e altri tre altri che erano a bordo del treno", dice il prefetto della regione, che invita i genitori degli alunni a recarsi se necessario nella scuola di Millas "dove saranno accolti e informati".



"La Francia è in lutto", dice il ministro dell'Istruzione, Jean-Michel Blanquer. Come il premier e il ministro dei Trasporti, anche Blanquer si recherà sul posto, a Millas, in segno di solidarietà con le vittime e le loro famiglie.



Macron: i miei pensieri alle vittime - "I miei pensieri vanno alle vittime di questo terribile incidente dello scuolabus e alle loro famiglie. La mobilitazione dello Stato e' totale per aiutarli". E' il primo commento a caldo su Twitter del presidente francese Emmanuel Macron.