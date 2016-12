Francia, salva il papà correndo in bici per 3 chilometri: ora è un piccolo eroe

Ha salvato suo padre, malato di cuore, percorrendo tre chilometri in bicicletta in piena notte sotto la pioggia battente, prima di essere raccolto da un automobilista che ha chiamato i soccorsi. Il protagonista di questa storia è un bambino di cinque anni, Kevin-Djéné, che vive in Mayenne, nell'ovest della Francia. Ora è un piccolo eroe: "Era in infradito e pigiama, zuppo, tremante", ha raccontato all'Afp l'automobilista che lo ha soccorso.