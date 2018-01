Francia, ritrovato bimbo di 2 mesi malato rapito dal padre

E' stato ritrovato il bimbo di due mesi prelevato dal padre da un ospedale di Tolosa, in Francia. Il piccolo stava in casa dello zio. I due uomini sono stati arrestati per sottrazione di minore. Lo rendono noto i media locali. Il bambino soffre di un'infezione dalla nascita che lo costringe ad essere alimentato per endovena, tanto che l'ospedale aveva lanciato un drammatico appello al padre perché lo riportasse indietro.