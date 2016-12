Francia, Manuel Valls si dimette: Bernard Cazeneuve nominato primo ministro

Il premier uscente si era presentato questa mattina nella sede della presidenza della Repubblica per rassegnare le sue dimissioni nella mani del presidente Hollande. Lunedì pomeriggio Valls aveva ufficializzato la sua linea d'azione, divenuta peraltro evidente dopo la scelta di Hollande di non ricandidarsi era ormai evidente. "Per me è venuto il tempo di andare più avanti nel mio impegno politico - aveva detto parlando a Evry -. Non voglio che la Francia riviva il trauma del 2002, con l'estrema destra al secondo turno delle presidenziali".



Le Roux nuovo ministro dell'Interno - Al posto di Cazeneuve, come ministro dell'Interno Hollande ha nominato Bruno Le Roux, fino ad oggi capogruppo socialista all'Assemblea nazionale. Nel minirimpasto seguito alle dimissioni di Manuel Valls, candidato alle primarie socialiste, Andrè Vallini diventa sottosegretario per i rapporti con il Parlamento al posto di Jean-Marie Le Guen, nominato sottosegretario allo Sviluppo e alla Francofonia.