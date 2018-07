Francia, Macron determinato a stabilire la verità sul caso Benalla

Il presidente francese Emmanuel Macron è "estremamente determinato a stabilire la verità" sul caso di Alexandre Benalla, il suo ex collaboratore accusato di violenze durante i cortei parigini del 1° maggio. Lo ha riferito il portavoce del governo transalpino, Benjamin Griveaux. Domenica il numero uno dell'Eliseo aveva definito "inaccettabili" i presunti fatti commessi da Benalla, dicendo che "non c'è e non ci sarà alcuna impunità".