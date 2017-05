Francia, la nipote di Marine Le Pen si ritira dalla vita politica

Secondo i media francesi Marion Marechal-Le Pen, nipote di Marine Le Pen e deputata del Front National, sta per annunciare il suo ritiro dalla vita politica. Ventisette anni, considerata più vicina al nonno Jean-Marie che non alla zia, dovrebbe rinunciare sia alla candidatura alle legislative sia alla presidenza del gruppo Fn nel Consiglio regionale della Provenza-Alpi-Costa azzurra.

In una lettera al quotidiano regionale "Le Dauphiné Libéré", la deputata più giovane di Francia parla di "motivi personali e politici". Quello personale è la voglia di consacrare più tempo alla figlia Olympe. "Nei primi anni di vita, così preziosi, le sono mancata tantissimo - spiega - ed è mancata terribilmente anche a me. E' essenziale che abbia più tempo da consacrarle". E rivela anche di aver sempre desiderato "un'esperienza nella vita civile. Amo il mondo dell'impresa".



L'addio è però dettato anche dalle pesanti tensioni che regnano nel Front National dopo la Caporetto di domenica e l'opposizione di Marion alla linea "moderata" del numero 2 del partito, Florian Philippot, che ora vuole addirittura cambiare nome al Front National.



E se la zia, alla notizia della "resa" della nipote, ha risposto pacatamente dicendole "rispetto la tua scelta, conosco i sacrifici che la politica esige", il nonno non è stato altrettanto condiscendente. E, furioso, ha sottolineato che si tratta di "una diserzione in piena battaglia politica" da parte di "una delle personalità più amate e ammirate del movimento". Una scelta che, avverte, rischia di avere "conseguenze terribili" sull'avvenire del partito.