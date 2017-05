Francia, Jean-Marie Le Pen: "Marine non ha le qualità per fare il presidente"

"Marine ha carattere, non glielo si può negare, ma per essere presidente della Francia servono altre qualità": è il duro attacco di Jean-Marie Le Pen alla figlia candidata all'Eliseo, pubblicato in un'intervista al Sunday Times. Il fondatore del Fn, 88enne, lamenta poi l'"ingratitudine" di Marine: "Quello che mi ha fatto è stata una cosa cattiva, inelegante e ingiusta; non posso credere che sia stato a causa di certi dettagli", insiste riferendosi alle sue dichiarazioni negazioniste sull'Olocausto.