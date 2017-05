Voto Francia, a mezzogiorno affluenza al 28,23%

L'affluenza alle urne per il ballottaggio delle presidenziali in Francia a mezzogiorno segna un lieve ribasso rispetto al primo turno: 28,23% contro il 28,54%. Rispetto al 2012, quando a votare a mezzogiorno per il ballottaggio era stato il 30,66% degli aventi diritto, si delinea un calo di circa due punti percentuali.