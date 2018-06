Francia: "Italia è essenziale per Unione europea forte e solidale"

"L'Italia è un partner europeo di primo piano e spero lo rimanga. Stato fondatore dell'Ue, ha sempre svolto un ruolo centrale, motore nella costruzione europea". Lo ha detto il ministro francese per gli Affari europei, Nathalie Loiseau. "Alla vigilia di scadenze determinanti per l'Unione, come il Consiglio di fine mese, è essenziale che i nostri due Paesi proseguano la loro azione comune, determinata, per un'Europa forte e solidale", ha auspicato.