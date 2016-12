Francia, il premier Valls: "Pronto a modificare riforma del lavoro"

Dopo le dure contestazioni e le forti critiche di parte del Paese sulla riforma del Lavoro, il premier francese Manuel Valls ha deciso di tornare sui suoi passi: "Siamo a disposizione per miglioramenti e modifiche del testo", ha detto. Valls ha comunque ribadito che il disegno di legge non verrà ritirato, come invece chiedono da giorni i manifestanti e i sindacati, e ha escluso l'ipotesi di dimissioni.