Francia, il ministro della Cultura favorevole alla Gioconda "itinerante"

"Non vedo perché le opere d'arte debbano restare confinate. Certamente bisogna fare attenzione alla conservazione e a quello che rappresentano. Incontrerò il presidente del Louvre e discuterò di nuovo la questione", ha detto Nyssen, aggiungendo di non ritenere che opere di tale calibro debbano restare sempre in un unico spazio espositivo. "La mia priorità è di lavorare contro la segregazione culturale, e un piano su ampia scala per far girare le opere è un modo di farlo. L'offerta culturale esiste: per quale motivo dovrebbe essere confinata in certi luoghi e non accessibile ovunque a tutti?", ha precisato.



La Gioconda, rubata nel 1911 e recuperata solo due anni dopo, ha lasciato il Louvre l'ultima volta nel 1974, per mostre a Tokyo e Mosca. Prima, era stata data in prestito per esposizioni a Washington e a New York nel 1963. Durante la prima e la seconda guerra mondiale è stata messa in sicurezza in un luogo segreto. Nel 2013, il museo ha respinto una richiesta della città di Firenze, dove Da Vinci mosse i primi passi.



La filiale del Louvre di Lens, nel nord della Francia, si è già candidata per accogliere il celebre dipinto.