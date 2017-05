Francia alle urne per scegliere il nuovo presidente 1 di 16 Afp Afp Francia alle urne per scegliere il nuovo presidente 2 di 16 Afp Afp Francia alle urne per scegliere il nuovo presidente 3 di 16 Ansa Ansa Francia alle urne per scegliere il nuovo presidente 4 di 16 Ansa Ansa Francia alle urne per scegliere il nuovo presidente 5 di 16 Ansa Ansa Francia alle urne per scegliere il nuovo presidente 6 di 16 Ansa Ansa Francia alle urne per scegliere il nuovo presidente 7 di 16 Ansa Ansa Francia alle urne per scegliere il nuovo presidente 8 di 16 Ansa Ansa Francia alle urne per scegliere il nuovo presidente 9 di 16 Ansa Ansa Francia alle urne per scegliere il nuovo presidente 10 di 16 Ansa Ansa Francia alle urne per scegliere il nuovo presidente 11 di 16 Ansa Ansa Francia alle urne per scegliere il nuovo presidente 12 di 16 Afp Afp Francia alle urne per scegliere il nuovo presidente 13 di 16 Afp Afp Francia alle urne per scegliere il nuovo presidente 14 di 16 Afp Afp Francia alle urne per scegliere il nuovo presidente 15 di 16 Afp Afp Francia alle urne per scegliere il nuovo presidente 16 di 16 Afp Afp Francia alle urne per scegliere il nuovo presidente leggi dopo slideshow ingrandisci

I seggi resteranno aperti fino alle 20 a Parigi e in alcune delle maggiori città. Gli elettori dei territori d'Oltremare (Guadalupe, Guiana, Martinica, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre e Miquelon e in Polinesia francese) hanno potuto votare ieri, insieme agli 1,3 milioni di francesi che risiedono all'estero. Di questi ultimi hanno effettivamente votato "solo" 560mila. A La Réunion, Mayotte e in Nuova Caledonia si vota domenica come nella Francia metropolitana.



Gli ultimi sondaggi prima del silenzio elettorale davano in ampio vantaggio il candidato centrista e leader del movimento En Marche! con il 62% dei voti e la leader del partito di estrema destra Front National distanziata, al 38%.



Vigilia della consultazione avvelenata dagli hacker che hanno rubato 9 giga di mail dello staff di Macron. In Francia, nonostante il divieto imposto dalla commissione di controllo elettorale, è cominciato lo stillicidio di documenti ad opera di siti russi.



Il colpo al candidato favorito ha aggiunto tensione ad una campagna che si è svolta, per la prima volta, in una Francia in stato d'emergenza. Il clima è tesissimo soprattutto dopo le minacce dei militanti dell'Isis, che sulla versione francese del magazine Rumiyah hanno invitato i musulmani francesi a "uccidere i candidati al ballottaggio per le presidenziali in Francia e il personale nei seggi".