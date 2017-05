Enrico Letta a Tgcom24: "In Francia si sfidano due idee opposte di Europa"

"L'Europa va necessariamente cambiata""La crescita dei partiti populisti - sostiene Letta, tornando ad analizzare il quadro francese alla vigilia del voto - è il segno che c'è un malessere fortissimo a cui l'Europa non è riuscita a dare una risposta, risposta che non arriverà da partiti come il Front National. E' sbagliato, però, demonizzare gli schieramenti che esprimono questo malessere etichettandoli come fascisti o xenofobi. Siamo in una situazione complessa, resa tale dagli eventi verificatisi nel 2016, Brexit da una parte ed elezione di Trump dall'altra. Sono state entrambe minacce all'Europa dell'integrazione. L'Ue fatica molto a essere popolare tra i suoi cittadini, siamo in un momento complicato. L'Europa va necessariamente cambiata, ma da queste difficoltà non si esce con un regresso ai nazionalismi".



"Lo schieramento europeista - ha ammesso l'ex premier - non è riuscito ancora a trovare una parola chiave per dimostrare che stare in Europa è una cosa positiva, ma soluzione non è sfasciare l'Unione. Ecco perché il risultato in Francia avrà un effetto sull'elettorato italiano, sia per quanto riguarda gli europeisti che per gli euroscettici. L'Europa non è soltanto a guida tedesca, ma c'è spazio anche per idee diverse".