Isis: "Uccidete Macron e Le Pen, attaccate i seggi in Francia"

"Uccidete i candidati al ballottaggio per le presidenziali in Francia e il personale nei seggi". E' l'appello che l'Isis lancia ai lupi solitari jihadisti nella versione francese del magazine Rumiyah, pubblicato online alla vigilia del voto di domenica. "Non dimenticate il vostro dovere di musulmani, scegliete un candidato per ucciderlo e un seggio per darlo alle fiamme", recita l'appello in francese, rimbalzato poi anche su Twitter.