Francia, accoltella passanti in strada: un morto e 2 feriti, ucciso anche l'aggressore

Il 36enne è stato ucciso dalla polizia a colpi d'arma da fuoco mentre cercava di nascondersi in un edificio. Nonostante fosse stato schedato come fascicolo S, già noto ai servizi di polizia per la sua radicalizzazione e condannato nel 2016 per apologia di terrorismo, per l'aggressione la pista privilegiata è quella della controversia familiare.