Francia 2017, Hamon: "La sinistra è morta, ora votate Macron"

Il candidato socialista Benoit Hamon, a cui è stato attribuito il 6,5% dei voti al primo turno delle presidenziali francesi ha ammesso la sconfitta e ha invitato i suoi elettori a "votare per Emmanuel Macron, anche se non è di sinistra, per battere Marine Le Pen. La sinistra non è morta". "Ho fallito nell'evitare il disastro che si annunciava da anni, me ne assumo la responsabilità senza nascondermi", ha aggiunto Hamon dal suo quartier generale a Parigi.