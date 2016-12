Francia, 19enne suicida su Periscope: "Mi hanno violentata"

Sarebbe stata vittima di uno stupro la 19enne che si è gettata sotto un treno alla periferia Sud di Parigi riprendendo l'estremo gesto con il suo smartphone e mandandolo in diretta via Periscope . Poco prima la giovane aveva girato un video da casa e aveva dato appuntamento agli amici di Twitter per la diretta con l'applicazione del social network. La procura ha aperto un'inchiesta, perché la ragazza prima di morire avrebbe rivelato di essere stata vittima di una violenza carnale facendo il nome del suo aggressore.

La giustizia francese ha così aperto un'inchiesta sulla morte della 19enne. La ragazza, come riferisce France Info, risiedeva da sola a Egly, a Sud di Parigi. Alcune ore prima di suicidarsi aveva chiesto ai suoi mille follower di connettersi al suo profilo alle 16, dicendo di voler fare qualcosa in diretta e parlando di una "delusione d'amore". In un video successivo, che è stato rimosso, si vede l'estremo gesto nel momento in cui si getta sotto un treno suburbano della linea Rer.