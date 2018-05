clicca per guardare tutte le foto della gallery

L'astronauta Maurizio Cheli ha raggiunto la vetta dell'Everest (8.848 metri): la missione è stata portata a termine il 17 maggio, verso le 5:45 in Nepal (le 2 in Italia). Partito da campo 4, è salito fino alla cima insieme alla guida alpina valdostana François Cazzanelli. Come comunicato dallo staff, tutti i membri della spedizione (partita il 10 aprile) stanno bene.