Forte turbolenza su un volo per Bangkok, 27 passeggeri feriti

Scene di caos a bordo di un boeing 777 Aeroflot in volo dalla Russia alla Thailandia. Una forte turbolenza ha gettato i passeggeri in tutta la cabina su un volo che da Mosca stava per avvicinarsi a Bangkok . Almeno 27 persone , tra cui tre neonati, hanno subito gravi ferite. Video drammatici mostrano persone in difficoltà dopo essere stati lanciati fino al soffitto. L'ambasciata russa sta fornendo assistenza ai passeggeri feriti.

Secondo i media, tutto è successo un'ora prima di atterrare a Bangkok. Le persone che camminano nella navata e senza cinture di sicurezza sono rimaste ferite. I bagagli così come i cibi e le bevande dai carrelli erano sparsi in tutta la cabina. Evgenia Zibrova ha pubblicato un video scioccante con il commento: "Un sacco di persone si sono rotte il naso e molte probabilmente hanno avuto danni alla schiena. I bambini sono coperti di lividi, la gente ha perso coscienza. Per fortuna siamo ancora vivi. Aeroflot, aiuta queste persone".



Vladimir Sosnov, vice capo del Consolato russo in Thailandia, ha dichiarato: "I feriti hanno subito molteplici fratture. Ci sono cittadini russi e stranieri tra di loro e a quanto pare, coloro che sono stati feriti non avevano le cinture di sicurezza fissate". L'equipaggio di volo ha mantenuto il controllo dell'aeromobile e i passeggeri feriti sono stati portati in ospedale all'arrivo nella capitale thailandese. Una fonte ha detto che 19 persone sono state ricoverate in ospedale a Bangkok, con due in corso di chirurgia urgente. "Non c'è stato nessun ordine per fissare le cinture di sicurezza in quel momento", riferisce una fonte a Interfax.