18 settembre 2016 06:15 Forte esplosione nel cuore di New York: 29 feriti. Polizia individua tre persone sospette in alcuni video Paura nel quartiere di Chelsea, a Manhattan. Tutti i feriti sono stati dimessi. Per ora non ci sono prove di legami con il terrorismo

Si indaga ancora a New York per scoprire il movente e gli autori dell'esplosione nella zona di Chelsea, sull'isola di Manhattan, che ha causato 29 feriti (tutti già dimessi). Nonostante il sindaco di New York, Bill De Blasio, e il governatore dello Stato, Andrew Cuomo, abbiano sottolineato che al momento "non ci sono indicazioni di un legame con il terrorismo", un funzionario Usa ha riferito che per indagare è stata chiamata una Terrorism Task Force.

Alcuni video mostrano tre persone sospette - Dai video in possesso della polizia emergono tre persone sospette nelle indagini sull'esplosione a New York, secondo Nbc, che cita fonti vicino all'inchiesta. In un filmato si vede un uomo che lascia cadere qualcosa dentro o vicino un cassonetto dei rifiuti sulla 23/ma strada, dove è esploso l'ordigno che ha ferito 29 persone. In un altro video riguardante la 27/ma strada, dove è stata rinvenuta la pentola a pressione 'bomba', si vedono un uomo che lascia dietro di sé una valigia o una valigetta prima che altre due persone compaiano, estraggano l'ordigno e si allontanino solo con la borsa.



L'esplosione - Un ordigno è esploso alle 20.30 ora locale, le 2.30 in Italia. L'esplosione è avvenuta tra la 23esima strada e la sesta Avenue, proprio davanti alla sede della Associated Blind Housing, che offre accoglienza, formazione e altri servizi per ciechi. Delle ventinove persone rimaste ferite, riferiscono i vigili del fuoco, 24 sono state portate in ospedale. Tra loro un ferito grave. Nessuno, però, ha fatto sapere il sindaco Bill De Blasio, in pericolo di vita. Gli altri cinque hanno subito lesioni lievi, principalmente a causa dei vetri esplosi. In serata, ha annunciato il sindaco, sono stati tutti dimessi. "C'era tanto fumo e molto caos. Autobus che andavano contromano, locali che chiudevano frettolosamente, tutto ha chiuso subito", è la testimonianza raccolta dalla Cnn di una persona che si trovava nei pressi del luogo dell'esplosione.



Il secondo ordigno - Poco distante, è stato trovato un secondo ordigno artigianale, simile a quello dell'attentato di Boston. Si tratta di una pentola a pressione dalla quale uscivano dei cavi collegati a un dispositivo esterno. La zona, sulla 27esima strada, tra la sesta e la settima Avenue, è stata evacuata. La polizia ha inviato un sms ai residenti col seguente messaggio: "Un pacco sospetto è stato rinvenuto e chiediamo ai residenti di restare lontani dalle finestre".



Le indagini - "Dobbiamo essere molto cauti e pazienti per capire di cosa si tratta. C'è stata un'esplosione, un grave incidente e questo è l'unica cosa che sappiamo. Non sappiamo quale sia la motivazione, se personale o politica, e chi siano gli autori. C'è un'indagine in corso e le indagini richiedono tempo", ha dichiarato il sindaco Blasio, in una conferenza stampa nel pomeriggio americano in cui ha invitato tutti i newyorchesi a essere "vigili" ma "a continuare con la propria vita". Al momento, ha aggiunto poi il capo della polizia di New York, James O'Neil, "non c'è stata alcuna rivendicazione sull'esplosione di Chelsea" ma le autorità non stanno scartando nessuna ipotesi. Il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo ha precisato che non vi sono ancora prove che si sia trattato di un atto di terrorismo internazionale ma nel frattempo, in vista anche degli eventi di questi giorni nella città, sono state rafforzate le misure di sicurezza nelle stazioni ferroviarie e degli autobus, negli aeroporti e nella metropolitana.