New Jersey, esplosione prima di una gara: Fbi indaga sul caso

Anche l'Fbi indaga sul tubo bomba esploso in un contenitore di rifiuti a Seaside Park, New Jersey, e su un altro pacco sospetto trovato vicino. Lo riferisce Nbc New York. La deflagrazione, che non ha causato nessun morto o ferito, è avvenuta mentre circa 5mila persone stavano partendo per una gara di beneficenza a favore di una fondazione non profit legata ai militari della Marina. La competizione è stata cancellata per sicurezza.