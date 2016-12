Il bagno dello zoo è occupato: alla toilette c'è la cicogna. Sarebbe una situazione simpatica, se non fosse di suo drammatica. Al St. Augustine Alligator Farm Zoological Park, in Florida, Usa, gli addetti hanno dovuto provvedere a trovare riparo a tutti gli animali ospitati per sottrarli alla furia dei venti e della pioggia dell'uragano Matthew. E' stata una lotta contro il tempo per salvarli tutti. E riempite le gabbiette messe negli uffici, per la cicogna c'era posto solo nei servizi igienici.