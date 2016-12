Fino a 1 mln di immigrati dalla Libia Gentiloni chiede più collaborazione

17:33 - "Nel 2015 dobbiamo essere preparati ad affrontare una situazione più difficile dello scorso anno". Lo ha detto il direttore esecutivo dell'agenzia europea Frontex, Fabrice Leggeri. "Ci sono tra i 500mila ed un milione di migranti pronti a partire dalla Libia", ha aggiunto. Ci sarebbe l'Isis dietro il traffico dei migranti? "Ad ora non ho prove, ma dobbiamo stare attenti", ha risposto. La replica del ministro Gentiloni: "Non servono allarmismi".

"Abbiamo prove che i migranti sono stati forzati a salire sulle imbarcazioni con le armi. Non ho niente per dire se fossero terroristi". "C'è preoccupazione tra gli Stati, perché se questo non accade ora potrebbe accadere in futuro", ha sottolineato il direttore esecutivo dell'agenzia europea Frontex, Fabrice Leggeri.



Gentiloni: "Non servono allarmismi, ma più collaborazione" - La stima di Leggeri ha trovato la pronta risposta del ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, Paolo Gentiloni: "Non serve sollevare allarmi e allarmismi, si tratta di impegnarci di più, noi italiani e l'Europa, per fronteggiare il fenomeno delle migrazioni. Quello che chiediamo a Frontex è maggiore collaborazione".