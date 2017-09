Filippine, eliminato l'obbligo dei tacchi alti per le lavoratrici

Niente più obbligo per le lavoratrici di indossare i tacchi alti. E' la decisione del Dipartimento del Lavoro filippino che riguarda, in particolare, receptionist, hostess, cassiere e promoter. Il provvedimento, che entrerà ufficialmente in vigore il 29 settembre, prevede anche adeguate pause per chi, a seconda del lavoro, è costretto a fare i turni in piedi. Per i sindacati si tratta di una vittoria: “Obbligare le donne a indossare i tacchi è una forma di tortura, nonché di sessismo”.