Filippine, dopo scossa sismica allerta per "onde pericolose"

Dopo la scossa al largo dell'isola di Davao, che l'istituto sismologico statunitense Usgs ha misurato in magnitudo 6.8 ma che i sismografi locali hanno calcolato in 7.2, c'è timore per un possibile tsunami. Il "Centro del Pacifico per l'allerta tsunami" ha lanciato un'allerta per "onde pericolose" per un raggio di almeno 300 chilometri dall'epicentro, che riguarda le coste dell'isola di Mindanao, nelle Filippine, fino alle coste dell'Indonesia.