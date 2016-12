Ferito in un raid Usa-Gb Jihadi John, lo sgozzatore dell'Isis

Il terrorista più ricercato degli ultimi mesi soprannominato Jihadi John è stato ferito in un raid delle forze britanniche e statunitensi in Iraq. Lo afferma il Foreign Office di Londra. L'uomo, accusato di aver sgozzato alcuni ostaggi stranieri come Steven Sotloff e Alan Henning, sarebbe ricoverato in un ospedale di una delle roccaforti dell'Isis.