Isis, gli orrori inflitti agli ostaggi prima di essere decapitati dai jihadisti

E' l'agonia subita dagli ostaggi dell'Isis decapitati quest'anno dai jihadisti: i giornalisti americani Foley e Steve Sotloff, e gli attivisti David Haines e Alan Henning. Il Nyt dedica un lungo reportage, frutto di tre mesi di lavoro, agli orrori inflitti dai carcerieri ai prigionieri prima delle decapitazioni



Il quotidiano spiega che i quattro detenuti di Usa e Gb venivano scelti per le peggiori torture perché Washington e Londra non pagavano i riscatti, al contrario degli europei. Tra le forme di tortura anche il waterboarding, il quasi annegamento praticato sui prigionieri nel campo di detenzione americano di Guantanamo. Era talmente temuto dagli ostaggi che i loro compagni di cella erano sollevati nel vederli rientrare ricoperti di sangue, dopo l'incontro con i carcerieri. "Se non c'era sangue, allora capivamo che erano stati sottoposti a qualcosa di molto peggio", ha raccontato al Nyt un ex prigioniero.



Gli ostaggi - riferisce il Nyt - erano stati divisi con un sistema simile al triage: in pratica si dava la priorità di possibile liberazione alle persone con passaporto di Paesi disponibili a trattare e a pagare riscatti. "I rapitori sapevano quali governi erano più sensibili alle loro richieste e hanno creato un ordine basato sulla facilità con cui pensavano di poter negoziare. Hanno cominciato con gli spagnoli", ha detto un ex ostaggio. Poi i francesi e l'italiano Federico Motka, mentre il collega britannico David Cawthorne Haines venne decapitato a settembre. L'Italia - sottolinea il quotidiano - ha sempre negato che siano stati pagati i riscatti. Nei primi mesi dopo il rapimento di Foley e del britannico John Cantlie in Siria, nel novembre del 2012, il Nyt rivela che gli ostaggi venivano passati da gruppo a gruppo, mentre infuriava la guerra, fino a quando, a inizio anno, finirono nelle mani dell'Isis 23 prigionieri: 19 uomini e 4 donne, di 12 paesi.



Alla fine, "gli europei sono stati liberati grazie ai riscatti". Del gruppo originario a giugno erano rimasti nelle mani dell'Isis 7 prigionieri occidentali. Tra giugno e luglio sono stati decapitati due americani, Foley e Sotloff e due britannici, Henning e Haines. Al momento quindi restano tre ostaggi, tra cui due americani (l'ex soldato Peter Kassig, scelto dai jihadisti come il prossimo che sarà decapitato, e una donna americana, di cui non si conosce l'identità) e un britannico, John Cantlie, già comparso in vari video dell'Isis. L'ultimo venerdì quando l'ostaggio britannico ha accusato i governi di Stati Uniti e Gran Bretagna di aver abbandonato i propri cittadini. Il reportage del Nyt non fa cenno alle due giovani italiane rapite all'inizio di agosto, Greta Ramelli e Vanessa Marzullo, né di padre Paolo Dall'Oglio, sparito in Siria nel 2013.