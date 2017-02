Fao: più sforzi o nel 2030 ancora 653 milioni di persone denutrite

La capacità futura dell'uomo di procurarsi nutrimento è "a rischio a causa delle accresciute pressioni sulle risorse naturali, il crescere della diseguaglianza sociale e la minaccia del cambio climatico". Il monito giunge dal rapporto Fao "The Future of food and agriculture: trends and challenges", nel quale si sottolinea come senza un cambio di rotta nel 2030 le persone denutrite saranno 653 milioni.